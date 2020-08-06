إقليم كردستان يسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ تفشي الوباء

2020/08/06 | 22:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل اعلى حصيلة يومية بحالات الوفيات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء.

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