16 موقوف من كبار المسؤولين على خلفية انفجار بيروت

2020/08/06 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي في بيان لـ “الوكالة الوطنية للإعلام”، استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلقة بالانفجار المشؤوم الذي وقع في مرفأ بيروت ـ العنبر رقم 12، والتي كان قد باشرها عند الساعة 19:00 من تاريخ 24/08/2020 في مسرح الجريمة الذي سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيق، وتولاها بإشرافه على […]

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