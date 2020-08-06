حجر (الكاظمي) في مستنقع الانتخابات!!

2020/08/06 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ مازن صاحب القى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حجرا في مستقنع الانتخابات المقبلة – المبكرة،مما اثار دموع تماسيح العملية السياسية في بيانات مؤيدة بتحفظ او مؤيدة بشروط نزاهة الانتخابات وضمان امنها !! هذا الحجر المتمثل في اعلان يوم السادس من حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات ثم تسريب نظام الدوائر حسب المحافظات كمقترح لمفوضية الانتخابات بحاجة […]

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