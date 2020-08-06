شاهد : مريم نور تظهر بحالة مأساوية بعد الانفجار

2020/08/06 | 22:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان اللبناني جاد شويري مقطع فيدو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، تظهر فيه خبيرة في علم البدائل الطبيعية مريم نور، في أول دقائق من وقوع فاجعة انفجار مرفأ بيروت، ولكن من دون صوت.ويبدو أن مريم نور كانت في الفيديو تقول كلاماً غير مفهموم، أو أنها تهذي بطريقةٍ استغربها الكثيرون من أثر الصدمة، إذ […]

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