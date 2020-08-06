كردستان تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ تفشي الوباء

2020/08/06 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل اعلى حصيلة يومية بحالات الوفيات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل 14 حالة وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي اعلى حصيلة تسجل منذ تفشي الوباء، مبينة ان اجمالي الوفيات بلغت 611 حالة.واضافت، انه تم تسجيل 507 اصابات جديدة ليرتفع مجموع الاصابات في الاقليم الى ١٦٠٨٤ حالة، لافتة الى انه تم تسجيل 132 حالة شفاء بالفيروس.واشارت الى ان حالات الشفاء الاجمالي بلغت 9843، بينما مجموع المصابين تحت العناية 5630.

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وتو

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وجاء في الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فاي

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