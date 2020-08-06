2020/08/06 | 22:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على جملة أمور لحل الإشكاليات وحفظ المكتسبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 22:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على جملة أمور لحل الإشكاليات وحفظ المكتسبات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على جملة أمور لحل الإشكاليات وحفظ المكتسبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).