صحفي فرنسي يبلغ (الزمان): زعماء الأحزاب اللبنانية خرجوا غاضبين من اجتماعهم مع ماكرون

2020/08/06 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان افاد مصدر في الوفد الاعلامي المرافق للرئيس الفرنسي ماكرون في زيارته الى بيروت ان زعماء الاحزاب والكتل النيابية اللبنانية خرجوا مستائين من الاجتماع الذي عقده الرئيس الفرنسي معهم بعد ظهر اليوم الخميس ، وانهم سمعوا كلاما اشتراكيا له معنى عميق .واضاف المصدر وغاضبين في تصريح لمراسل -الزمان- في بيروت ان الرئيس طلب […]

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