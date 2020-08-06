قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح18 - عباس علي العلي

2020/08/06 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الوردي والتنظير الأجتماعيبالرغم مما في عرضنا ونقدنا لجوانب من دراسة وتشخيصات الدكتور الوردي في جانبها المتعلق بدراسة الشخصية العراقية ورسم هويتها من خلال ما طرحه من أفكار وتحديدات نتفق أو نختلف معها، يبقى الدكتور علي الوردي القامة العلمية الجديرة بكل الأحترام والتقدير وهو صاحب نظرية مثيرة للجدل وقابلة للتطوير والتصحيح من خلال ممارسة النقد العلمي الاحترافي، وهذا لا يعفي الأخرين من مواصلة البحث ......





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