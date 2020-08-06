الكاظمي يزور أمريكا الشهر الجاري

2020/08/06 | 22:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العشرين من شهر أغسطس الجاري بزيارة للولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن....

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