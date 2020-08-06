برشلونة يرد على ليستر ستي: “خليفة رونالدو” ليس للبيع

2020/08/06 | 22:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة رفض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، من جديد عرضا مغريا للتخلى عن مهاجمه البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو، من فريق ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، بأن برشلونة رفض ثلاث مرات العروض المقدمة من نادي ليستر سيتي “الثعالب” من أجل ضم فرانسيسكو ترينكاو، المنضم حديثا لصفوف […]

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