نادي النجف يضم لاعب المنتخب السوري

2020/08/06 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع لاعب وسط المنتخب السوري يوسف قلفا، اليوم الخميس، على كشوفات نادي النجف قادما من نادي الفحيحيل الكويتي.

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