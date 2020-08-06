2020/08/06 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز وزير النقل ناصر حسين الشبلي، بجرد دقيق للمواد الموجودة في حرم الميناء والمخازن وبضمنها القابلة للاحتراق تحسباً لاي طارئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يوعز بجرد المواد القابلة للاحتراق في حرم الميناء تحسباً لأي طارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يوعز بجرد المواد القابلة للاحتراق في حرم الميناء تحسباً لأي طارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).