2020/08/06 | 22:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النقل تستنفر: جرد دقيق للمواد الكيمياوية في المنافذ تحسباً لأي طارئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل تستنفر: جرد دقيق للمواد الكيمياوية في المنافذ تحسباً لأي طارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل تستنفر: جرد دقيق للمواد الكيمياوية في المنافذ تحسباً لأي طارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).