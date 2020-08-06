2020/08/06 | 23:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجهزة خاصة بكورونا تصل بغداد.. والصحة تكشف تفاصيلها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجهزة خاصة بكورونا تصل بغداد.. والصحة تكشف تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجهزة خاصة بكورونا تصل بغداد.. والصحة تكشف تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).