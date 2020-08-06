اعتقال ارهابي بالدورة وضبط مخبأ للمتفجرات في الحويجة

2020/08/06 | 23:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن اعتقال مطلوب وفق المادة اربعة ارهاب في الدورة جنوبي بغداد، وضبط مخبأ للعبوات والمتفجرات في الحويجة جنوبي غرب كركوك.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، “استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٥١ الفرقة ١٤ ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من الوصول […]

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