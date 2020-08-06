فرنسا تسجل أكثر من 1604 إصابات جديدة بكورونا

2020/08/06 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 1604 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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