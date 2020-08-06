اصابة جنديين اثنين باحباط هجوم لداعش شمال شرق بعقوبة

2020/08/06 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، باصابة جنديين اثنين بهجوم لتنظيم داعش شمال شرق مدينة بعقوبة.وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم) إن "جنديين اثنين اصيبا بجروح اثناء قيامهم باحباط هجوم شنه تنظيم داعش على نقطة مرابطة أمنية للجيش في محيط قرية شيرك قرب قضاء خانقين (١٠٠كم شمال شرق بعقوبة)".ولفت الى أن "الوضع الان تحت السيطرة الامنية".

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بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الخميس، اعتقال متهم حاول ادخال وبيع المخدرات داخل المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبتوجيه من قبل قائد شرط

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل حارس امني بظروف غامضة في احدى الحقول النفطية بالمحافظة.

وقال المصدر، ان "حارساً أمنياً يعمل في مجال حماية الأنابيب النفطية في حقل الغراف في قرية ال ابو هلالة في

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فالح العيساوي، اليوم الخميس (6 اب 2020)، أن الحكومة العراقية عاجزة عن مواجهة الجهات التي تقف وراء استهداف المنطقة الخضراء وقوات التحالف الدولي.

وقال العيساوي في حديث لـ (بغداد اليوم)

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