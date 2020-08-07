2020/08/07 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدريسي مصاب بالوباء يتابع امتحانات طلبته النهائية في جامعة الكوفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 00:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدريسي مصاب بالوباء يتابع امتحانات طلبته النهائية في جامعة الكوفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدريسي مصاب بالوباء يتابع امتحانات طلبته النهائية في جامعة الكوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).