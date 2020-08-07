2020/08/07 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد العمل مع تيار الحكمة على مستوى الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 00:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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