2020/08/07 | 00:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان وصالح يبحثان أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان وصالح يبحثان أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).