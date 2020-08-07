مصر تفرض شرطا لدخول القادمين إليها

2020/08/07 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنتيجة سلبية.

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