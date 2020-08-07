2020/08/07 | 01:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد القوة الجوية ينفذ طلباً للجمهور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 01:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد القوة الجوية ينفذ طلباً للجمهور) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد القوة الجوية ينفذ طلباً للجمهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).