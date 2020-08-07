القوات الامنية تضبط سيارة مفخخة غربي ذي قار

2020/08/07 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قارافاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتفكيك سيارة مفخخة غربي المحافظة.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية تمكنت من تفكيك سيارة مفخخة غربي مدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار".واشار الى ان "القوات الامنية تمكنت ايضا من اعتقال سائق العجلة المفخخة".وفي التفاصيل ايضاً، كشف المصدر عن ان "نوع العجلة المفخخة المضبوطة والتي تم تفكيكا، (مارك لون اصفر)، محملة بمادة سي فور شديدة الانفجار"، وفقا للمصدر.

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