تماثل 96 مصابا بكورونا إلى الشفاء في المثنى

2020/08/07 | 01:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، اليوم الجمعة، تماثل 96 مصابا بفيروس كورونا الى الشفاء في المحافظة.

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