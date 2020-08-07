إصابة حاكم ولاية أوهايو الامريكية بفيروس كورونا

2020/08/07 | 02:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب حاكم أوهايو، الجمهوري مارك دواين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الولاية.

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