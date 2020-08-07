قراببين الحكمة - رضى حليم

2020/08/07 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضى_حليم الغلام: لماذا كل هذا الثقل على ظهري؟ فهل أنا مسافر يا أمي؟الأم: قالت، وعيناها تدمعان فرحا: سر يا بُني على هذه الخطى، ولا تزغ عن هذا الطريق، فكل تلك الخطى هي خطاك.



أسرع يا بني، أسرع، وفكر فيما تريد أن تصير! الغلام: وعيناه تدمعان حائرتين، بين الفزع والدهشة والفرح والخوف.



ولكن، يا أمي إلى أين؟الأم: أجابته، بأشعار لمحمود درويش:"أيها المستقبل! لا تسألنا: من أنتم؟ وماذا تُريدون مني؟ فنحن ......





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