النمط الاجتماعى, الانتقال من مجاميع سكانية الى مجتمع حديث. الزمان العربى. - خالد فارس

2020/08/07 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_فارس مقدمة: المقال يتكون من جزئين, الجزء والأول مقدمة نظرية, الجزء الثانى محاولة تطبيق النظرى على الواقع العربى.



القسم الأول: مقدمة عن الشعب و العمل:هل نضع كلمة "الشعب" بين قوسين, بما يعنى أن هذه الكلمة لملىء فراغ فى سياق المعنى.؟ أم نستحدم كلمة شعب كونها تعبيراً عن خصائص ذات طبيعة فاعلة تبعث خصائصها فى المكان والزمان؟ هل الشعب يتشكل فى صيرورة الانتاج, كما تصوره ماركس, أم مجرد ......





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