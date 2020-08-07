2020/08/07 | 02:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والسعودية يؤكدان التزامهما التام باتفاقية أوبك بلس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 02:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والسعودية يؤكدان التزامهما التام باتفاقية أوبك بلس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والسعودية يؤكدان التزامهما التام باتفاقية أوبك بلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).