مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد حذف تطبيق تيك توك من الأجهزة الحكومية

2020/08/07 | 03:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في تصويت على مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية.

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