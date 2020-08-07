الكاظمي يوجه بتكريم ضحايا «الجيش الأبيض»

2020/08/07 | 06:33 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

وجهَ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتكريم لائق لضحايا الجيش الأبيض الذين سقطوا أثناء تصديهم للجائحة، يتناسب وحجم تضحياتهم.



وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» ان «الكاظمي استقبل أمس، رئيس مجلس نقابة اطباء العراق وعددا من أعضائها، بحضور وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي». وجرى خلال اللقاء، وفقا للبيان، بحث تداعيات جائحة كورونا، والجهود المبذولة لتطويق الجائحة، والإجراءات الكفيلة التي تحدّ من انتشار المرض، فضلا عن بحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



ولفت البيان، الى ان اللقاء شهد مناقشة وضع الملاكات الطبية، التي تبذل مجهودا كبيرا في محاربة كورونا، والعمل على تحسين أوضاعهم وتوفير الحماية اللازمة لهم ضد الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل بعض أسر المرضى.

وأشاد الكاظمي، بجهود الملاكات الطبية، الذين يعيشون ظروفا استثنائية، والذين سخّروا حياتهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، ويعرضون أنفسهم للخطر، مشددا في الوقت نفسه، على توجيهاته السابقة للقوات الأمنية المعنية بشأن حماية الملاكات الطبية، وملاحقة المعتدين قضائيا. كما جرت خلال اللقاء، مناقشة عمل العيادات الخاصة، والالتزام بالضوابط، بما يتلاءم مع الظروف الراهنة، ويؤمّن سلامة وصحة المراجعين.

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