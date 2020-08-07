رسالة من الكعبي للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

2020/08/07 | 07:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الامين العام في حركة النجباء بالعراق، اكرم الكعبي، في تغريدة له عن تضامنه مع الشعب اللبناني، معربا عن ثقته بان لبنان سينهض كالعنقاء من تحت رماد ...

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