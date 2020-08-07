كوردستان تسجل حصيلة اصابات كبيرة بكورونا

2020/08/07 | 07:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت سلطات اقليم كوردستان الاجراءات الوقائية مؤخرا

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