وزير داخلية كوردستان وبلاسخارت يتباحثان الخلافات بين اربيل وبغداد

2020/08/07 | 07:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريبر احمد وبلاسخارت

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