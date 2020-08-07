رياضي عراقي شهير يصاب بكورونا

2020/08/07 | 07:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي القتالية، إصابة لاعبه وبطل آسيا مصطفى التكريتي بفيروس كورونا....

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