القوات العراقية تضبط عجلة معدة للتفجير واعتقال سائقها

2020/08/07 | 07:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة ذي قار بالعراق، مساء الخميس، بضبط عجلة تحمل مادة الـ (C4) ومعدة للتفجير، مؤكدا اعتقال سائق العجلة....

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