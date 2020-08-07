نظرة ماكرو للثقافة الذكورية. - طارق حجي

2020/08/07 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حجي من التعليقاتِ التى تتكرر هى القول بأن النساءَ مسؤولاتٍ عن وضعيتهن غير الإنسانية فى مجتمعات منطقتنا الناطقة بالعربية.



وهذا كلام "غير علمي".



فالدراسات التاريخية والأنثروپولوچية والسوسيولوچية تؤكد أن "الثقافة الذكورية" هى إبنة أبوين هما : (1) الرجال ، و (2) المؤسسات الدينية ، أي الرجال مرة أخرى.



وهذه الدراسات تؤكد أيضاً أن الرجل إستعمل تاريخياً أداتين لترسيخ الثقافة الذكورية التى تجعله صاحب الي ......





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