2020/08/07 | 08:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، على ضرورة توفير جميع متطلبات التطوير للقوات المسلحة، فيما استعرض وزير الدفاع خطط الوزارة للارتقا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع العراقي يلتقي المالكي.. ماذا دار بينهما؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع العراقي يلتقي المالكي.. ماذا دار بينهما؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).