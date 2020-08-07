خمسة وسبعون عاما على ضرب هيروشيما بالقنبلة النووية - سعيد مضيه

2020/08/07 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه خمسة وسبعون عاما على ضرب هيروشيما بقنبلة نووية -1ترمب يصعد التوترمع الصين لتكرار الجريمةفي السادس من أب/ أغسطس تمر ثلاثة أرباع القرن على إلقاء القنبلة النووية الأميركية على مدينة هيروشيما اليابانية.



رافقت الجريمة لمدة طويلة اكبر كذبة سياسية زعمت أن إلقاء القنبلة تم بهدف اختصار خسائر الحرب؛ الحقيقة أن الجريمة استهدفت الاتحاد السوفييتي الخارج منتصرا من الحرب العالمية الثانية ......





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