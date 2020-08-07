أبو موسى الحريري (الأب جوزف قزي): الأديان من صنع الإنسان، والله لم يبعث رسلا ولم ينزل كتبا - سامي الذيب

2020/08/07 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب يعتقد اليهود بأن النبي موسى استلم الشريعة شفهيا وكتابة من الله بينما كان على جبل سينا (أنظر خروج الفصول 19-31).



وتؤكد التوراة على ذلك بقولها: "ولما انتهى الله من مخاطبة موسى على جبل سيناء، سلمه لوحي الشهادة، لوحين من حجر، مكتوبين بإصبع الله" (الخروج 18:31).وتفرض التوراة تطبيق الشريعة في كل مكان وزمان:بكل ما أنا آمركم به تحرصون أن تعملوه، لا تزد عليه ولا تنقص منه (التثنية 13 : 1).الخفاي ......





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