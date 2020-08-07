ذكرى مرور 13 عاماً . - محمد السعدي

2020/08/07 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي في يوم 15 آب .



يكون قد مضى 13 عاماً على أطلاق موقع بيدر الأعلامي في العام 2007 .



كنت أحلم كأي عراقي مهووس بحب الأرض والوطن والناس ، وأن أكون من خلال هذا الموقع وسط الناس والأهل والرفاق نتقاسم همومنا معاً ونشد من أزرنا تجاه حب العراق والنهوض به الى مرافيء الحياة الطيبة والنظيفة والآمنة ولهذه الدعوات بقى موقع بيدر زهرة القلب والضمير والعقل .



ظل محافظاً على خطابه السياسي والاجتماعي والثقافي والحضاري ......





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