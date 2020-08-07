الأمم المتحدة تفرج عن 9 ملايين دولار لدعم بيروت بعد الانفجار

2020/08/07 | 08:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية ستفرج عن 9 ملايين دولار، على الأقل، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الفورية وتعزيز قدرة المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت، في أعقاب الانفجار المدمر الذي شهدته الثلاثاء الماضي.وقال المتحدث فرحان حق للصحافيين إن “الأموال ستوجه إلى توسيع وحدات العناية المركزة، وأجهزة تنفس اصطناعي وأدوية ومستلزمات طبية أخرى”.وأوضح أن …

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