2020/08/07 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجمارك: تسهيل إخراج شاحنات محملة بمنتجات نفطية متوجهة الى لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 08:47.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: تسهيل إخراج شاحنات محملة بمنتجات نفطية متوجهة الى لبنان ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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