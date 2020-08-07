حصيلة الوفيات بكورونا في البرازيل تقترب من 100 ألف

2020/08/07 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة في البرازيل إنه تم تسجيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1237 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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