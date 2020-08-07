2020/08/07 | 08:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: مدير مرفأ بيروت ضمن المحتجزين الـ16 في إطار التحقيق بالانفجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 08:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: مدير مرفأ بيروت ضمن المحتجزين الـ16 في إطار التحقيق بالانفجار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: مدير مرفأ بيروت ضمن المحتجزين الـ16 في إطار التحقيق بالانفجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).