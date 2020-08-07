خلال 24 ساعة.. شرطة بغداد تضبط ٢٣٠ دراجة نارية مخالفة

2020/08/07 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن ضبط ٢٣٠ دراجة نارية مخالفة ضمن قاطع مسؤولية القيادة في العاصمة وتسليمها للمرور العامة.وذكرت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بناء على توجيهات السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف شخصي للسيد قائد شرطة بغداد ضبطت مفارز شرطة بغداد ٢٣٠ دراجة نارية مخالفة ضمن قاطع مسؤولية […]

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