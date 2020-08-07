رأس المال: الفصل الثالث عشر (63) ه) الانتقال من المانيفاکتورة الحديثة والعمل المنزلي إلى الصناعة الكبرى. - كارل ماركس

2020/08/07 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس الآلات والصناعة الكبرى8) دور الصناعة الكبرى في تثوير المانيفاکتورة والحرفة اليدوية والعمل المنزليهـ) الانتقال من المانيفاکتورة الحديثة والعمل المنزلي إلى الصناعة الكبرى.تسريع هذه الثورة عن طريق تطبيق قوانين المصانع على أي موقع عملإن زيادة رخص قوة العمل بإساءة استخدام قوة عمل النساء والصغار لا أكثر، وسرقة سائر شروط العمل وشروط الحياة الاعتيادية ل ......





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