اعتذار عبود والمرأة العجوز! - طه رشيد

#طه_رشيد لم يجد صديقي عبود بُداً من القبول بالممثلات اللاتي كن من نصيبه ( كنَّ اسوء ثلاث ممثلات شكلا وصوتا ولفظا واداءً) للعمل في مسرحيته، وهي اطروحة تخرجه ، بمطلع سبعينيات القرن الماضي، في اكاديمية الفنون الجميلة..
وكانت اللجنة المشكلة من كبار الفنانين، انذاك، إبراهيم جلال وجعفر السعدي، سامي عبد الحميد، بدري حسون فريد، قاسم محمد...كان " عبود" معروفا بقفشاته وسرعة بديهيته الهزلية..صعد عبود ليلقي كلمة ا ......
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