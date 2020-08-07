الهدية الحميدية في اللغة الكردية - مؤيد عبد الستار

2020/08/07 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_عبد_الستار الهدية الحميدية في اللغة الكردية قاموس كردي / عربي ألفه الاديب الفلسطيني يوسف ضياء الدين باشا الخالدي المقدسي ونشره في استانبول عام 1892 م .



حققه وقدم له باللغتين الفرنسية والانجليزية الدكتور محمد مكري استاذ سابق في مركز البحوث الفرنسية / باريس ، وصدر في طبعته الاولى في بيروت- لبنان عام 1975 م وطبعة ثانية عام 1987، و له عدة مؤلفات في اللغة الفرنسية تعنى باداب اللغة الكردية .يورد الدكت ......





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