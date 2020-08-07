هل يستخلص «المشيشي» الدروس من التجارب السابقة؟ ما الذي جناه التونسيون من حكومات تشكّلت على أساس المحاصصة الحزبيّة؟ - امال قرامي

2020/08/07 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي أو تدويناتهم أو الحوارات الصحفية التي اجريت مع بعضهم ننتبه إلى أنّ أهمّ عقبة في طريق تنفيذ البرامج الإصلاحية قد تمثّلت، والعهدة على الوزراء، في تدخّل الأحزاب «المهيمنة» التي أمرت بـ«غضّ الطرف» عن التجاوزات، وتعطيل قرارات محاسبة بعض الموظفين فضلا عن تدخّلها المباشر في التعيينات وتوزيع المشاريع والصفقات وغيرها.



ولئن مالت الوزيرات في الغالب، إلى الإفصاح عمّا حدث في الكواليس، ورواية قصص تدخّل بعض ......





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