ألمانيا تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

2020/08/07 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1147 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بواقع 8 حالات.

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